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Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro, asiste a una manifestación en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro, asiste a una manifestación en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra expresó su confianza en el retorno al país suramericano de su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, que se enfrentan este jueves a una segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción.

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