Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos en la operación de EE.UU. para su captura en Venezuela, asegura Cabello

El depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero para capturarlos, dijo el ministro del Interior el miércoles.

“Ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas” fallecidas, informó el ministro Diosdado Cabello en su programa semanal de televisión.

“Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie”, dijo el funcionario durante su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello aseguró que en esa «cosa terrible» murieron «personas que nada tenían que ver en un conflicto», entre las que mencionó «civiles, mujeres que estaban en su casa» y que, afirmó, «fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas» contra Venezuela.

En ese contexto, el titular del Interior dedicó su programa al pueblo «tan noble y tan valiente» de Venezuela y a los que consideró como «mártires y héroes caídos» de la operación militar estadounidense.

«Compañeros de la Fuerza Armada, hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, personal policial, compañeros que estaban en sus casas dormidos y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados», sostuvo Cabello, que también extendió sus palabras al «hermano presidente» Maduro y a la «compañera» Cilia Flores.

Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital.

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios el Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como «decenas» de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

Ya el domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en «acciones combativas» durante la operación ordenada por la Administración de Donald Trump, que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.