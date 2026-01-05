El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), y la primera dama, Cilia Flores, saludando, este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran no culpables de todos los cargos en un tribunal de Nueva York
El presidente de Venezuela, , y su esposa, , se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

Noticia en desarrollo...

