Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran no culpables de todos los cargos en un tribunal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.
Noticia en desarrollo...
