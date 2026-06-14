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Una imagen muestra la casa saqueada de Humberto Martes, conocido como "Humbertico", descrito por las autoridades como uno de los líderes de grupos criminales que controlan zonas mineras del estado Bolívar, Venezuela. (Foto: AFP).
Una imagen muestra la casa saqueada de Humberto Martes, conocido como "Humbertico", descrito por las autoridades como uno de los líderes de grupos criminales que controlan zonas mineras del estado Bolívar, Venezuela. (Foto: AFP).
/ STRINGER
Por Agencia AFP

La casa de Humberto Martes, alias “Humbertico”, uno de los cabecillas de las bandas criminales que controlaban una zona minera en Venezuela, fue saqueada tras la operación militar que dio muerte a Niño Guerrero, el poderoso jefe del Tren de Aragua, constató una periodista de la AFP.

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