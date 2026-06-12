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Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, era el líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Donald Trump anunció que Estados Unidos lo mató en un ataque. (Chatgpt).
Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, era el líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Donald Trump anunció que Estados Unidos lo mató en un ataque. (Chatgpt).
Por Agencia EFE

Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, cayó bajo la sombra de la tutela de Washington sobre Caracas durante un ataque del Comando Sur de EE.UU. coordinado “estrechamente” con Venezuela.

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