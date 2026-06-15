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El Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió en una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela en el estado Bolívar. (Composición generada con IA, Chatgpt).
El Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió en una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela en el estado Bolívar. (Composición generada con IA, Chatgpt).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Escondido entre campamentos mineros y protegido por una compleja red criminal en la selva del sur de Venezuela, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el ‘Niño Guerrero’, creía haber encontrado un refugio seguro. Sin embargo, una operación coordinada entre Caracas y Washington localizó al líder del Tren de Aragua, lo mató, y puso fin a una de las búsquedas más importantes contra el crimen organizado en América Latina.

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