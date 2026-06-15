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Lo que el presidente Trump afirma que fue un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua, el 12 de junio de 2026. (Truth Social / Donald Trump / AFP)
Lo que el presidente Trump afirma que fue un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua, el 12 de junio de 2026. (Truth Social / Donald Trump / AFP)
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Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que cayeron “centros operativos” criminales con la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el ‘Niño Guerrero’, considerado el líder máximo de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en una operación coordinada con Estados Unidos en una región minera en el sureste del país sudamericano.

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