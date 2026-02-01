ONG venezolana informa la excarcelación de activista detenido hace más de cuatro años

Escuchar
Una mujer sostienen un cartel con la imagen de un preso político, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)

Por Agencia EFE

La ONG venezolana Foro Penal informó este domingo que el activista y director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, fue excarcelado tras pasar más de cuatro años detenido, acusado de los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

