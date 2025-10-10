María Corina Machado ondea una bandera venezolana durante un mitin en Caracas el 28 de agosto de 2024. (Foto de JUAN BARRETO / AFP).
María Corina Machado ondea una bandera venezolana durante un mitin en Caracas el 28 de agosto de 2024. (Foto de JUAN BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La ONU felicita a Machado por el Nobel: “Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano”
Resumen de la noticia por IA
La ONU felicita a Machado por el Nobel: “Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano”

La ONU felicita a Machado por el Nobel: “Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, y subrayó que el reconocimiento “refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho”.

“El alto comisionado de derechos humanos (Volker Türk) ha defendido de forma constante estos valores”, agregó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al Kheetan.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Machado sobre el Nobel de la Paz: “Es un logro y un reconocimiento para toda Venezuela”

El portavoz subrayó el deseo de la oficina de la ONU de “mantener un diálogo de buena fe con el y con todas las partes implicadas, sobre la base del respeto mutuo”.

“Seguimos firmemente comprometidos a continuar trabajando para defender y proteger los derechos humanos de todos los venezolanos, tanto dentro del país como en el exterior”, agregó, lamentando que en julio la Asamblea Nacional de Venezuela declarara al alto comisionado Türk ‘persona non grata’.

Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIERREZ

La portavoz de la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, Alessandra Vellucci, se sumó a las felicitaciones en la misma rueda de prensa y recordó que el Comité Nobel noruego ha reconocido a Machado por “la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC