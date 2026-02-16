Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familiares de presos políticos reaccionan durante una huelga de hambre este lunes, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Familiares de presos políticos reaccionan durante una huelga de hambre este lunes, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se solidarizó este lunes con las diez mujeres familiares de presos políticos que permanecen encadenadas y en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Oposición venezolana se solidariza con familiares de presos políticos en huelga de hambre
Venezuela

Oposición venezolana se solidariza con familiares de presos políticos en huelga de hambre

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)
Venezuela

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)

Venezuela: Familiares de presos políticos en Caracas llevan más de 48 horas en huelga de hambre
Venezuela

Venezuela: Familiares de presos políticos en Caracas llevan más de 48 horas en huelga de hambre

Gobierno interino de Venezuela profundiza cambios al eliminar siete programas y entes chavistas
Venezuela

Gobierno interino de Venezuela profundiza cambios al eliminar siete programas y entes chavistas