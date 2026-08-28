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Resumen

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Fotografía de archivo de la exdiputada venezolana asilada en España Dinorah Figuera. EFE/Ana Escobar
Fotografía de archivo de la exdiputada venezolana asilada en España Dinorah Figuera. EFE/Ana Escobar
Por Agencia EFE

El diálogo impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno de Venezuela y la oposición para la transición en el país suramericano está planteado que se retome la segunda mitad de septiembre, anunció este viernes desde Madrid, España, la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

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