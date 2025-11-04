El nuevo papa León XIV, el cardenal estadounidense Roberto Francisco Prevost, bendice a los fieles desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Foto: EFE/Alessandro Di Meo
Agencia EFE
El papa pide "buscar el diálogo" para resolver las tensiones entre EE.UU. y Venezuela
El instó este martes a “buscar el diálogo” para encontrar una solución a los , e insistió en que “con la violencia no venceremos”, al ser preguntado por periodistas tras los recientes ataques en la zona.

“Lo más importante es buscar el diálogo”, afirmó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Caracas y Washington, después de que el presidente estadounidense, , asegurara el domingo que “no cree” que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela.

En su comparecencia ante la prensa al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las cercanías de Roma, el pontífice también se refirió a la , donde dijo que la paz “es muy frágil” y debe basarse en “la justicia de todos los pueblos”.

“Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue adelante, pero es muy frágil. Es necesario ver cómo avanzar hacia la segunda parte, abordar el tema del gobierno y garantizar los derechos de todos”, explicó.

“El tema de Cisjordania es complejo: Israel había dicho una cosa y luego a veces se hace otra. Debemos tratar de trabajar juntos por la justicia y por todos los pueblos”, concluyó.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
León XIV aprovechó además que este martes se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Italia para felicitar a los militares y recordar que “los países tienen el derecho de tener fuerzas armadas para defender la paz, para construir la paz”.

Durante el mismo encuentro informal, fue preguntado por el derrumbe parcial de una torre medieval en Roma ocurrido el lunes durante unos trabajos de restauración, en el que murió un operario.

El papa destacó que “es un derecho del ser humano tener un trabajo digno” que permita “ganar el sustento para el bien de la familia” y expresó su preocupación por “la seguridad laboral, un tema que afecta no solo a Italia, sino al mundo entero”.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes 31 de octubre que no planea ataques contra Venezuela, mientras Caracas teme que el importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. (AFP)

