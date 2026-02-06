Parlamento de Venezuela promete liberación de “todos los presos políticos” la próxima semana

Escuchar
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla durante una reunión con la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz en Venezuela, en Caracas, el 5 de febrero de 2026 | Foto: Pedro MATTEY / AFP
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de “todos los detenidos” el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría “entre el martes que viene y a más tardar el viernes”.

