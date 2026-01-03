La opositora María Corina Machado (Foto: EFE/Rayner Peña R.)
La opositora María Corina Machado (Foto: EFE/Rayner Peña R.)
Agencia EFE
Agencia EFE

Partido de Machado convoca manifestaciones el domingo en Latinoamérica por la “libertad”
Partido de Machado convoca manifestaciones el domingo en Latinoamérica por la “libertad”

Partido de Machado convoca manifestaciones el domingo en Latinoamérica por la “libertad”

El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora , convocó este sábado varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para el domingo 4 de enero con el objetivo de defender la “soberanía popular y la soberanía nacional” .

LEE: Maduro llega en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde afrontará proceso judicial

“Vamos a poner orden, liberar presos políticos y construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, publicó en X la cuenta del partido en el exterior, Vente Mundo.

Las convocatorias van desde Quito, en Ecuador; Montevideo, en Uruguay; Yucatán, Cancún y Guadalajara en México hasta Medellín, Cali y Bogotá en Colombia y Santa Cruz en Bolivia.

“Llegó la hora de la libertad en Venezuela”, agregó la publicación del partido opositor.

Fotografía de archivo de la líder opositora María Corina Machado, hablando durante un acto de campaña en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
Fotografía de archivo de la líder opositora María Corina Machado, hablando durante un acto de campaña en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)

Una cascada de manifestaciones se han registrado este sábado en muchas ciudades del continente americano, desde Estados Unidos hasta Buenos Aires, por parte de venezolanos que celebran la captura de Maduro.

A la vez, también se han convocado algunas movilizaciones para rechazar la en territorio venezolano.

MÁS: Venezuela: operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro habría dejado 40 muertos, según el NYT

Machado ha pedido a los venezolanos estar alerta durante el posible proceso de transición que iniciará tras la captura de Maduro y subrayó que , el candidato que se enfrentó a Maduro en los polémicos comicios presidenciales de 2024, debe “asumir de inmediato su mandato constitucional” y asumir el poder.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

