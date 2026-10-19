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La líder opositora de Venezuela María Corina Machado gesticula mientras se dirige a la diáspora de su país durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado gesticula mientras se dirige a la diáspora de su país durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, convocó a una movilización el próximo jueves en Caracas y todas las ciudades del país para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.

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