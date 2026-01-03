Partido de Maduro llama a movilización de su militancia tras ataque de EE.UU. en Venezuela

Escucha la noticia
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó este sábado a la movilización “inmediata” de toda su militancia tras el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano y exigió al presidente Donald Trump que devuelva de “manera inmediata” a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, después de que Washington confirmara su captura, junto a su esposa Cilia Flores, en medio de la ofensiva.
“Ante tan grave atentado a nuestra soberanía, el PSUV llama a la movilización inmediata de toda su militancia, a los comandos de comunidad y equipos de calle, las UBCH, las estructuras del partido y a todo el pueblo noble de Venezuela que ama la paz”, señaló la formación en un comunicado publicado en su página web.
El PSUV sostuvo que cerrará filas “hoy más que nunca” con el Ejecutivo venezolano y expresó su “lealtad absoluta” a Maduro.
“Convocamos a todos los Gobiernos y pueblos del mundo a expresar su condena total a esta acción militar grotesca que viola la Carta de Naciones Unidas y pisotea el derecho internacional”, agregó.
En un mensaje en la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.
Varias detonaciones se escucharon durante la madrugada en Caracas y estados vecinos.
De igual forma, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) -intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia y distanciado del Ejecutivo chavista- condenó en un comunicado publicado en X la agresión “imperialista” y dijo que este ataque confirma la escalada belicista del Gobierno de Estados Unidos y su “desprecio absoluto” por el derecho internacional".
