Esta semana la oposición venezolana anunció el lanzamiento de una nueva plataforma digital enfocada en apoyar a sus compatriotas que habían emigrado durante los últimos años y estén en búsqueda de información sobre trámites consulares u oportunidades de empleo.

“Hoy lanzamos hermanosvenezolanos.com, una plataforma que ponemos al servicio de todos los venezolanos en el exterior. Es una herramienta para que puedan consultar información sobre servicios consulares, organizaciones humanitarias, oportunidades de empleo, entre otras opciones”, escribió en su cuenta de Twitter el político Julio Borges, designado por el presidente interino Juan Guaidó como Comisionado para Relaciones Exteriores.

¿QUÉ PUEDO ENCONTRAR?

El Comercio realizó una revisión del portal para identificar sus principales características, las mismas que señalamos a continuación.

El primer paso a seguir en Hermanos Venezolanos es seleccionar el país donde se encuentra el migrante y el tema sobre el que desea informarse. Para esto, ofrece una lista de 15 países, todos ellos ubicados en América, y cuatro temas:

Educación

Salud

Trabajo

Trámites Migratorios

Este miércoles, la oposición venezolana anunció que había lanzado una nueva plataforma digital enfocada en apoyar a sus compatriotas con información sobre los países a los que habían migrado. (Captura de pantalla)

Una vez seleccionadas las opciones, el usuario accede a un listado de noticias relacionadas al tema y país escogidos.

Además de ello, el portal cuenta con un directorio de embajadas y ONG filtradas por país, una plataforma de firmas virtuales para apoyar una petición de mayor seguridad para los venezolanos y un vínculo a Whatsapp para conocer el Manual del Migrante.

También se encuentra una sección dedicada a resaltar noticias positivas o personajes venezolanos influyentes en cada país.





Una vez seleccionadas las opciones, el usuario accede a un listado de noticias relacionadas al tema y país escogidos. (Captura de pantalla)

¿CÓMO FUNCIONA?

Una colaboradora que prefiere mantener su identidad bajo reserva accedió a probar el portal para descubrir si podía ayudarle con un trámite que se encuentra realizando actualmente.

La joven de 23 años llegó al Perú en enero del 2018, ingresó de forma legal gracias a la Tarjeta Andina de Migración que le brindaba 180 días de permanencia en el país. Posteriormente tramitó su PTP, un proceso en el que demoró 3 meses para acceder a una cita. “La semana previa a mi llegada habían eliminado las citas presenciales y las convirtieron en virtuales, pero el problema es que no existía una página para ingresar la solicitud”, explica a El Comercio.

En el 2020 pudo acceder a un carnet de extranjería emitido por Migraciones Perú, trámite que tomó “cerca de mes y medio”, detalla.

Actualmente, la colaboradora necesita renovar su pasaporte venezolano. Al momento de ingresar al Perú, su documento contaba con una prórroga de dos años y caducó hace un par de meses. La crisis venezolana y la desmedida burocracia en el país llanero hace que este tipo de trámites duren entre 6 meses y 1 año para los solicitantes que asisten a las oficinas dentro de su territorio.

Al encontrarse en el extranjero, el procedimiento es aún más complejo. “Acá necesito pagar en el Consulado 250 dólares para que me otorguen una cita, luego 80 dólares para trámites consulares. Pero eso es si llego a acceder a una de las citas, el tiempo de espera para la confirmación es de entre 6 a 8 meses, aproximadamente”, señala.

“Luego, tendría que esperar entre 8 meses a 1 año más para que me llegue el pasaporte a Lima. Y puede ser más (tiempo), mucho más, pero nunca menos”, agrega.

Luego de una revisión en el portal principal y acceder al enlace de Whatsapp, el mismo que es atendido por un chatbot con limitadas opciones, la colaboradora se mostró insatisfecha con la información que había obtenido.

“Sinceramente no encuentro razón para entrar ahí, solo he visto información muy general, pero no puedo especificar mi búsqueda. Todo lo que encuentro es muy general”, valoró.

“En el Whatsapp te atiende un robot, pero no hay opción de que preguntes algo más puntual, ni siquiera te deriva con alguien. En un punto te envía un link para solicitar una cita en la embajada, pero el enlace está dañado”, agrega.

(Foto: El Comercio)

OTROS CANALES DE INFORMACIÓN

Al igual que los miles de migrantes que se encuentran en nuestro país a la espera de realizar un trámite, nuestra colaboradora ha tenido que explorar durante varias jornadas diferentes fuentes de información para encontrar respuestas a sus inquietudes.

La mayor cantidad de información, agrega, figura en el portal de Migraciones Perú. Del lado venezolano, encargado de la emisión de pasaporte, resalta que todos los trámites se efectúan a través de la oficina diplomática del régimen chavista y que la misma presenta información muy limitada.

Ante esta situación, los migrantes recurren principalmente a cuentas en redes sociales no gubernamentales y generalmente manejadas por civiles que ya han realizado los mismos trámites.

Al ser consultada por las características básicas que necesitaría para calificar esa aplicación o portal como útil, nuestra colaboradora resaltó “que debe ser más personalizada, que te permita comunicarte con un asesor, una persona, un ser humano; y que sea fácil de ubicar a través de los distintos canales digitales”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR