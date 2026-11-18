El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al mandatario Nicolás Maduro.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores.

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“Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra”, dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (derecha), reunido con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2026. (Presidencia venezolana / AFP). / HANDOUT

Hegseth indicó que el acuerdo busca “garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas”.

La presidenta interina señaló por su parte que se trata de una “reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países” tras años de tensión en las relaciones.

Según Delcy Rodríguez, el acuerdo busca reforzar la capacitación, el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

“Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar el acceso a nuevas tecnologías”, indicó Rodríguez.