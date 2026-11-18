El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que la reanudación de la cooperación militar con Venezuela es una oportunidad para combatir a grupos narcoterroristas y criminales que operan en la región, y manifestó su deseo de profundizar esta alianza, retomada después de 21 años.

“Me encuentro aquí en nombre del presidente (Donald) Trump, quien envía sus saludos y espera con interés las oportunidades, no solo en el ámbito militar, mediante nuestra colaboración contra los narcoterroristas y las organizaciones criminales, sino también en lo económico”, dijo Hegseth, junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la reanudación de la alianza militar rota en 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez.

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En su primera visita al país luego de la captura de Nicolás Maduro, el alto funcionario manifestó que Estados Unidos espera “seguir profundizando” la cooperación aprovechando la experiencia del Ejército estadounidense y del Departamento de Guerra, para “garantizar” que Venezuela no se vea amenazada por “narcoterroristas o delincuentes, y que se encuentre seguro dentro de sus fronteras soberanas”.

“La prosperidad, la paz y la estabilidad de Venezuela significan un hemisferio más seguro y una América más segura”, añadió el secretario de Defensa estadounidense.

El pasado 5 de enero, dos días después de que Washington capturara a Maduro, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Fotografía muestra a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez saludando al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, este miércoles en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores / Palacio de Miraflores

Esa operación en enero, entre otras acusaciones, motivó un intento de juicio político en la Cámara de Representantes contra Hegseth, iniciativa que fue bloqueada hace poco más de una semana.

Hasta ahora, a Venezuela han viajado el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en junio; y otros funcionarios, como el secretario de Energía, Chris Wright, en febrero y septiembre.

Hegseth tiene previsto viajar esta tarde a Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.

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