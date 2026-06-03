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El Organismo Internacional de Energía Atómica ofreció entrenamiento y supervisó las medidas de seguridad para el traslado del uranio. (OIEA).
El Organismo Internacional de Energía Atómica ofreció entrenamiento y supervisó las medidas de seguridad para el traslado del uranio. (OIEA).
Por BBC News Mundo

Ocurrió una noche a finales de abril pasado.

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