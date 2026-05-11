La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó este lunes desde La Haya que Venezuela “jamás” ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario estadounidense Donald Trump tras la captura del depuesto Nicolás Maduro.

Trump afirma controlar los negocios petroleros de Venezuela luego del derrocamiento de Maduro durante una incursión de fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero. Rodríguez, entonces su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal.

La mandataria fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a su salida de una audiencia en la CIJ por un diferendo territorial con Guyana. ¿Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?, le preguntó.

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“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia”, respondió Rodríguez.

“Y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

Rodríguez dijo, además, que su gobierno trabaja en “una agenda diplomática de cooperación” con la administración de Trump luego de restablecer en marzo relaciones diplomáticas rotas por Maduro hace siete años.

Delcy Rodríguez permanece al mando del Ejecutivo de Venezuela y fue mencionada por Donald Trump en su reunión con el gabinete. (Fotos: EFE)

El líder republicano publicó en marzo un mensaje sarcástico en su red social sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51. Ello luego del triunfo del país caribeño en el Clásico Mundial de Béisbol ante el equipo estadounidense.

Este lunes, John Roberts, periodista de la cadena Fox News, compartió un mensaje en su cuenta en X en el que afirma que el presidente Trump le expresó sus planes para anexar Venezuela a Estados Unidos.

“Acabo de colgar el teléfono con @realDonaldTrump ... me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51...”, indicó Roberts.