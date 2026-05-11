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Captura de video tomado de la cuenta oficial de Telegram DrodriguezVen, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante un evento este miércoles, en Caracas. Foto: EFE/ Drodriguezven
Captura de video tomado de la cuenta oficial de Telegram DrodriguezVen, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante un evento este miércoles, en Caracas. Foto: EFE/ Drodriguezven
/ DrodriguezVen
Por Agencia AFP

La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó este lunes desde La Haya que Venezuela “jamás” ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario estadounidense Donald Trump tras la captura del depuesto Nicolás Maduro.

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