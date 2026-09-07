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Resumen

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Fotografía de la sede principal del Ministerio de Energía y Petróleo y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas (Venezuela), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Fotografía de la sede principal del Ministerio de Energía y Petróleo y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas (Venezuela), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, afirmó este lunes que el histórico acuerdo petrolero alcanzado el pasado 28 de agosto con Estados Unidos es tripartito y renovable por el tiempo que sea necesario, aunque en principio está firmado por 25 años.

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