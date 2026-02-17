Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familiares de presos políticos sostienen una pancarta con la leyenda "Liberen a todos los presos políticos" mientras se manifiestan frente al Parlamento de Venezuela el 10 de febrero de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Familiares de presos políticos sostienen una pancarta con la leyenda "Liberen a todos los presos políticos" mientras se manifiestan frente al Parlamento de Venezuela el 10 de febrero de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Guillermo Vera Ayala

Familiares de presos políticos venezolanos iniciaron el sábado una huelga de hambre en Caracas como medida de presión para lograr una ley de amnistía, cuya aprobación viene siendo aplazada por el Poder Legislativo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Presos políticos en Venezuela: ¿a qué ritmo marchan las liberaciones y quiénes permanecen detenidos?
Venezuela

Presos políticos en Venezuela: ¿a qué ritmo marchan las liberaciones y quiénes permanecen detenidos?

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)
Venezuela

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)

Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos
Venezuela

Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos

Oposición venezolana se solidariza con familiares de presos políticos en huelga de hambre
Venezuela

Oposición venezolana se solidariza con familiares de presos políticos en huelga de hambre