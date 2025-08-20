Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Qué es la Milicia Bolivariana activada por Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela?
Resumen de la noticia por IA
¿Qué es la Milicia Bolivariana activada por Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela?

¿Qué es la Milicia Bolivariana activada por Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En respuesta al envío al Caribe de buques de guerra y miles de militares por parte de Estados Unidos, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes el despliegue de 4,5 millones de integrantes de la Milicia Bolivariana, el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). ¿Qué se sabe de esta unidad formada por civiles? ¿Cómo están armados? ¿Tienen capacidad para hacer frente a un ejército regular ante una eventual invasión del país caribeño?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC