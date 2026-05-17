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El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), se dirige a sus seguidores junto al empresario colombiano Alex Saab durante una manifestación en apoyo a su gobierno en Caracas el 23 de enero de 2024. (Foto de Gabriela Oraa / AFP).
El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), se dirige a sus seguidores junto al empresario colombiano Alex Saab durante una manifestación en apoyo a su gobierno en Caracas el 23 de enero de 2024. (Foto de Gabriela Oraa / AFP).
/ GABRIELA ORAA
Por Agencia AFP

Detenido el sábado en Venezuela y “deportado” a Estados Unidos, el empresario colombiano de raíces libanesas Alex Saab terminó de caer de la cima del poder venezolano, que alcanzó como intermediario y hombre de confianza del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

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