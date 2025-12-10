Quién es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recogió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

Ana Corina Sosa Machado dijo este miércoles que lleva dos años sin ver a su madre, María Corina Machado, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega.

“Aunque ella no ha podido estar en esta ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa”, dijo Sosa después de recojer la medalla y el diploma en nombre de la líder opositora venezolana en el ayuntamiento de Oslo.

“Por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo”.

La posibilidad de ver a Machado públicamente y fuera de Venezuela levantó gran expectativa, dado que durante el último año y medio ha permanecido en la clandestinidad.

Después de denunciar fraude electoral tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales de julio de 2024, Machado abandonó los actos de calle y se refugió en las redes sociales para defender la victoria de la oposición.

Junto con el candidato Edmundo González, presentó 77% de las actas de votación que validan la victoria opositora. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral venezolano no ha mostrado las boletas electorales que ratificarían el triunfo de Maduro.

Durante los meses siguientes a la elección, las autoridades venezolanas reportaron que al menos 2.000 personas fueron detenidas en las protestas contra la victoria de Maduro, entre quienes figuran numerosos dirigentes y activistas de la plataforma política de Machado.

En noviembre del año pasado, la Fiscalía venezolana abrió una investigación a Machado por traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, delitos que podrían acarrear condenas de hasta 30 años de prisión.

El Ministerio Público señaló a Machado por apoyar la Ley Bolívar, una normativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos para aumentar la presión económica sobre el gobierno de Maduro.

En los últimos meses, Machado ha respaldado las amenazas militares del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela como parte de una ofensiva contra el narcotráfico.

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en referencia a posibles represalias contra Machado por su apoyo a Estados Unidos.

María Corina Machado junto con sus hijos Ricardo (a la izquierda), Ana Corina y Henrique (derecha). / Instagram de Ana Corina Sosa.

“Espero para abrazarla y besarla”

Aunque la dirigente venezolana dijo que estaba “en camino” hacia Oslo y esperaba llegar a tiempo para la ceremonia, finalmente su hija fue la encargada de recibir el galardón.

Antes de leer el discurso de su madre, Sosa no sólo se refirió al valor político del premio para la oposición venezolana, sino que explicó lo que significaba personalmente para ella la posibilidad de reencontrarse con Machado.

“Mientras espero ese momento para abrazarla y besarla desde hace dos años, pienso en otras hijas e hijos que no pueden ver hoy a sus madres” aseguró.

“Esto es lo que la motiva”, dijo Sosa en referencia a la lucha política de Machado.

Naciones Unidas calcula que 7,9 millones de venezolanos abandonaron el país durante la última década, el mayor éxodo en la historia del hemisferio occidental.

Machado, quien reivindica su rol como madre en su discurso político, no sólo ha insistido en que el triunfo de la oposición haría posible la reunificación de las familias que se separaron debido a la migración, sino que ha puesto como ejemplo su situación personal.

“Lo que más me ha dolido es que yo sí tuve que sacar a mis hijos de Venezuela”, dijo en una entrevista con un medio digital en marzo de 2023.

“Llegué un momento en que concluí que no era compatible enfrentar este régimen y cumplir como ‘mamá’, protegiendo a mi familia. Ellos sí han tenido que irse, como tantos millones de venezolanos”.

Ana Corina Sosa Machado recibió la medalla y el diploma del Nobel de la Paz de su madre. (Getty Images).

La hija mayor

Ana Corina Sosa es la mayor de los tres hijos de Machado con su exesposo, el empresario venezolano Ricardo Sosa Branger.

Mientras sus hermanos Henrique y Ricardo se mantienen al margen de la política, Ana Corina ha representado a su madre en eventos internacionales a los que Machado no pudo asistir debido a las restricciones de salida del país que le impusieron los tribunales venezolanos hace más de una década.

Ana Corina Sosa nació en Caracas y tiene 34 años. Vive en Nueva York, donde trabaja en una compañía alemana especializada en el procesamiento de datos para optimizar procesos empresariales.

Al igual que su madre, Sosa es ingeniera. Estudió la licenciatura de Ingeniería Industrial en la Universidad de Michigan, donde se graduó cum laude en 2014.

Luego obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

Machado, por su parte, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y participó en un programa de formación política en la Universidad de Yale.

Sosa y su madre provienen de una familia influyente en Venezuela.

El padre de la dirigente era Henrique Machado Zuloaga, un empresario de la industria siderúrgica del sur de Venezuela. Su madre, Corina Parisca Pérez, es psicóloga y fue tenista.

Parisca, de 84 años, se encontraba entre los asistentes a la ceremonia del Nobel, después de abandonar el país en medio de presiones del gobierno de Maduro que fueron denunciadas por Machado.

Frente a la incógnita de qué pasará con Machado después de abandonar su país y viajar a Noruega, su hija aseguró: “Ella volverá muy pronto a Venezuela”.