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Fotografía de archivo del 10 de enero de 2025 de la exdiputada venezolana Dinorah Figuera en Valencia (España). Figuera es la ficha elegida por Estados Unidos para tender puentes entre la oposición y el chavismo en el marco de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por tropas estadounidenses. (Foto: EFE/Biel Aliño)
Fotografía de archivo del 10 de enero de 2025 de la exdiputada venezolana Dinorah Figuera en Valencia (España). Figuera es la ficha elegida por Estados Unidos para tender puentes entre la oposición y el chavismo en el marco de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por tropas estadounidenses. (Foto: EFE/Biel Aliño)
/ Biel Aliño
Por Guillermo Vera Ayala

Venezuela empieza este sábado 1 de agosto un proceso de diálogo entre el gobierno chavista y parte de la oposición para una posible transición gubernamental tras la captura de Nicolás Maduro. Las negociaciones no contarán, por el momento, con la presencia de María Corina Machado, así que el gobierno de Estados Unidos ha apostado por Dinorah Figuera como interlocutora en el proceso.

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