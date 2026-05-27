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La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel habla durante una entrevista con Medios Independientes, en Caracas el 28 de febrero de 2019. (Ivan Reyes / AFP)
La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel habla durante una entrevista con Medios Independientes, en Caracas el 28 de febrero de 2019. (Ivan Reyes / AFP)
/ IVAN REYES
Por Agencia AFP

La reconocida activista Rocío San Miguel regresó a Venezuela para dar “cierre” a un proceso judicial que la mantiene con libertad condicional acusada de terrorismo, luego de permanecer en España casi cinco meses tras su excarcelación, informó el miércoles su familia.

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