Detienen a policías por disparos que dejaron ciego al manifestante Rufo Chacón

Caracas. Dos funcionarios de la Policía regional del estado de Táchira, en el oeste de Venezuela, fueron detenidos tras causar heridas a Rufo Chacón, un joven de 16 años en el rostro dejándolo ciego y por "accionar sus armas de fuego" contra otras cuatro personas que participaron en una protesta el lunes para exigir gas doméstico.

En un comunicado publicado este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó sobre la detención de Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, quienes fueron imputados por "los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles en perjuicio" del joven Rufo Chacón, de 16 años.

También fueron imputados por "trato cruel y uso indebido de arma orgánica" contra los jóvenes Jefferson García y Adrián Chacón y los adultos Erika Suárez y Gabriel García.

Las víctimas participaban en una protesta el lunes en la comunidad de Táriba del estado Táchira para exigir el servicio de gas doméstico y Rufo Chacón recibió "múltiples heridas" en el rostro que le ocasionaron "la pérdida total de la visión por incrustación de perdigones en los globos oculares".

En el hecho, también fueron perjudicadas las otras cuatro personas, aunque el tribunal no detalla el tipo de lesiones.

La Fiscalía, sin embargo, señaló en otro texto que el joven Adrián Chacón presentó "un traumatismo craneal leve".

Lo sucedido con Rufo Chacón ha conmocionado a parte de la sociedad venezolana y la oposición ha expresado su contundente rechazo.

"No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos asesinos. No nos acostumbramos (...) ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra", dijo en Twitter el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, el pasado lunes.

En el comunicado, el TSJ insta también "a resguardar los intereses del adolescente" al pedir abstención para "realizar publicaciones sobre el rostro".

Fuente: EFE