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El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad el 23 de diciembre de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad el 23 de diciembre de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

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