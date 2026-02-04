Sector de la oposición venezolana liderada por Capriles acepta dialogar con el Gobierno

Escuchar
El líder opositor venezolano Henrique Capriles habla durante una reunión en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, el 2 de abril de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)

Por Agencia EFE

Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una invitación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

