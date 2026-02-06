Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Venezuela había amenazado a las aerolíneas internacionales con perder sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país. (AFP).
Venezuela había amenazado a las aerolíneas internacionales con perder sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país. (AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

Al menos seis aerolíneas internacionales reanudarán sus vuelos a Venezuela entre este mes de febrero y marzo, indicó este viernes a EFE la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Seis aerolíneas internacionales vuelven a Venezuela entre febrero y marzo, según gremio
Venezuela

Seis aerolíneas internacionales vuelven a Venezuela entre febrero y marzo, según gremio

Proyecto de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos
Venezuela

Proyecto de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos

Parlamento de Venezuela promete liberación de “todos los presos políticos” la próxima semana
Venezuela

Parlamento de Venezuela promete liberación de “todos los presos políticos” la próxima semana

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela
Venezuela

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela