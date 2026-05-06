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La integrante de la Coalición Sindical Nacional, Margot Monasterio, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
La integrante de la Coalición Sindical Nacional, Margot Monasterio, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La Coalición Sindical de Venezuela, integrada por representantes de diversos sectores laborales, convocó este miércoles a una movilización para el jueves con el fin de denunciar ante la embajada de Estados Unidos en Caracas la persecución que, aseguran, ejercen las autoridades venezolanas contra los trabajadores, así como la crisis salarial tras el reciente ajuste basado en bonificaciones y no en el sueldo.

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