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Resumen

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Personas protestan por la falta de respuesta del gobierno después de los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Personas protestan por la falta de respuesta del gobierno después de los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Por Agencia EFE

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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