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Resumen

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Fotografía que muestra un edificio afectado por los terremotos del 24 junio en Venezuela. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Fotografía que muestra un edificio afectado por los terremotos del 24 junio en Venezuela. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 4 se sintió la madrugada de este martes (hora local) en el estado costero de La Guaira, el más afectado por el doble temblor del pasado 24 de junio en Venezuela, sin que se reportaran de inmediato “afectaciones de ningún tipo”, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en Telegram.

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