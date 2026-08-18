El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira a una profundidad 10 kilómetros, publicó en X la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.
Rodríguez, quien es hermano de Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados, en 59.109 las evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 han sido catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en “alto riesgo”.
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