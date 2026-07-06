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Resumen

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Voluntarios y rescatistas trabajan este domingo en un edificio derrumbado por el doble terremoto en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Voluntarios y rescatistas trabajan este domingo en un edificio derrumbado por el doble terremoto en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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