Damnificados venezolanos esperan la reconstrucción de sus casas destruidas tras explosión

Damnificados venezolanos manifestaron este viernes que esperan la reconstrucción de sus viviendas, destruidas este jueves tras la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el estado Zulia (noroeste), lo que dejó, al menos, 482 casas afectadas.

María Rodríguez, de 58 años, dijo a la prensa que espera que su casa sea reconstruida, ya que reconoció que no cuenta con los recursos económicos para esto.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Asimismo, denunció que tras la explosión, que ocurrió a las 9:37 hora local (13:37 GMT) de este 11 de septiembre, indios yukpas “se estaban llevando” cosas de los afectados.

“Tuvimos problemas, percances, con ellos, porque nos querían dejar sin nada de lo que poquito que nos quedó”, aseguró Rodríguez, quien indicó que durmió la pasada noche en el terreno de su casa, ahora repleto de escombros, “cuidando lo poco” que le quedó, y que permanece a la espera de una respuesta gubernamental.

Por su parte, Eleuterio Delgado expresó “bastante dolor” por la pérdida de su casa y contó que su hijo de cuatro años sufrió una cortadura en el rostro y se encuentra hospitalizado.

“A pesar de que era un rancho (vivienda precaria), tenía mis cositas”, lamentó Delgado, de 68 años, quien anticipó de que hoy pasará la noche en su lugar de trabajo, donde es vigilante.

“Hay muchas promesas. Hay que esperar”, añadió.

Entretanto, Darwin Luzardo, de 37 años, pidió colaboración con colchones, zapatos y ropa, al subrayar que, como él, otras personas perdieron “todo”.

Miembros de la Defensa Civil trasladan a una mujer herida tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el municipio de San Francisco, estado de Zulia, Venezuela, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Alejandro Paredes / AFP / ALEJANDRO PAREDES

Por otra parte, más de 50 animales afectados por la explosión recibieron cuidados médicos, informó Leonardo Jiménez, coordinador en Zulia de la gubernamental Misión Nevado, dedicada a la atención de perros y gatos.

“Más de 20 animalitos fueron reubicados con distintas organizaciones no gubernamentales”, señaló Jiménez, quien precisó que los animales, que no fueron reclamados, “posiblemente” serán dados en adopción.

La cifra de personas afectadas por la explosión es de 48, informó este viernes el gobernador de Zulia, el chavista Luis Caldera.

Además, indicó que este viernes comienza una fase de recuperación de la zona y de atención a los vecinos de la fábrica de fuegos artificiales.

La recuperación del sector contará “con respaldo regional y nacional, en articulación con cuerpos bomberiles de cinco municipios”, según las autoridades, que aseguraron también que, desde “el primer momento de la emergencia”, ha habido un “despliegue de ambulancias, activación hospitalaria, dotación de insumos y monitoreo constante”.