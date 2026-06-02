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El ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, habla durante una conferencia de prensa en Caracas, el 22 de septiembre de 2022. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP).
El ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, habla durante una conferencia de prensa en Caracas, el 22 de septiembre de 2022. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP).
/ YURI CORTEZ
Por Agencia AFP

El exzar petrolero Tareck El Aissami, procesado por uno de los mayores desfalcos a la industria petrolera de Venezuela, aseguró este lunes sentirse “cerca de la muerte” previo a una audiencia virtual que fue suspendida, informaron a la AFP fuentes ligadas al caso.

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