El exzar petrolero Tareck El Aissami, procesado por uno de los mayores desfalcos a la industria petrolera de Venezuela, aseguró este lunes sentirse “cerca de la muerte” previo a una audiencia virtual que fue suspendida, informaron a la AFP fuentes ligadas al caso.

El Aissami, quien fue ministro de Petróleo (2020-2023) y vicepresidente del depuesto Nicolás Maduro (2017-2018), está acusado, junto con otros 63 detenidos, de formar parte de una red de corrupción para vender petróleo y desviar los fondos mediante transacciones con criptomonedas.

Este lunes le comunicó a su defensa el deterioro de su salud.

Abogados defensores que estaban en la sesión a distancia señalaron que escucharon a El Aissami decir que fue intervenido de una hernia y que su proceso de recuperación no se cumplió debidamente.

“Su post operatorio fue en una celda. Se le corrió una malla posterior a la cirugía y tienen que intervenirlo”, relató uno de los testigos de la conversación con su abogada que se pudo escuchar porque era “como una videoconferencia por Zoom”.

El testigo dijo que El Aissami, de 52 años, “comentó hoy que tiene un testículo más inflamado que el otro y el médico le dijo que eso está a punto de estrangularse”.

“Terminó diciendo que él veía la muerte cerca”, relató el testigo.

Estaba previsto que la audiencia fuera presencial, pero solo 30 de los imputados fueron trasladados a tribunales en Caracas este lunes. Los demás tuvieron que conectarse desde las cárceles en las que estás recluidos.

La audiencia fue diferida porque muchos rechazaron la sesión virtual.

Incluso, siete de los acusados se declararon en huelga de hambre hasta que sean trasladados al tribunal para la siguiente audiencia el miércoles 3 de junio de forma presencial. Cuatro de ellos trabajaban como conductores.

“Nadie sabe y la jueza (que lleva la causa) no dio razón por la que no fueron trasladados”, dijo a la AFP uno de los defensores.

Sin acceso a la prensa, el juicio comenzó el 20 de abril, dos años después del arresto El Aissami, vinculado en la llamada “trama de corrupción PDVSA Cripto”.

Los acusados enfrentan cargos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, evasión de procesos, controles o restricciones en licitaciones, concierto para la celebración de contrato, legitimación de capitales y asociación para delinquir.