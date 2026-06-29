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Resumen

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Personas esperan en una zona afectada por los terremotos en Tanaguaneras, La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Personas esperan en una zona afectada por los terremotos en Tanaguaneras, La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Por Agencia EFE

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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