Un temblor de magnitud 6,2 sacudió el noroeste de Venezuela, sintiéndose en varias ciudades al norte de Colombia, el 24 de septiembre de 2025. (Captura de USGS)
Un temblor de magnitud 6,2 sacudió el noroeste de Venezuela, sintiéndose en varias ciudades al norte de Colombia, el 24 de septiembre de 2025. (Captura de USGS)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Temblor de magnitud 6,2 en Venezuela se siente en regiones del norte de Colombia
Resumen de la noticia por IA
Temblor de magnitud 6,2 en Venezuela se siente en regiones del norte de Colombia

Temblor de magnitud 6,2 en Venezuela se siente en regiones del norte de Colombia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un de magnitud 6,2 con epicentro en , seguido de una réplica de 4,3, se sintió este miércoles en algunas partes de , aunque sin causar víctimas ni daños, informaron las autoridades.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor ocurrió a las 17:21 hora local de Colombia (22:00 GMT), a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4,3.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Temblor de magnitud 6,2 sacude occidente de Venezuela

El sismo se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa atlántica, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.

“Tembló muy fuerte en Medellín. Pendiente con los organismos de socorro de cualquier alerta o afectación”, dijo en su cuenta de X el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló por su parte que el sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, y agregó que, según la Autoridad Nacional Marítima Colombiana (Dimar), “no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia tras el sismo de 6,2 en Venezuela”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC