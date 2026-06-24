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Resumen

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Un rescatista observa los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP).
Un rescatista observa los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP).
Por Agencia AFP

“Antonio, Antonio, es tu mamá. Antonio, es tu mamá, aquí estoy”, grita desesperada una mujer frente a los escombros de una torre residencial de al menos 22 pisos en Caracas que se derrumbó íntegra en los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles a Venezuela.

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