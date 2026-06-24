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Resumen

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El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán habla con la prensa tras votar en las elecciones locales y regionales de Colombia. (EFE/ Natalia Pedraza Bravo)
El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán habla con la prensa tras votar en las elecciones locales y regionales de Colombia. (EFE/ Natalia Pedraza Bravo)
Por Agencia EFE

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó este miércoles su disposición de ayudar a Venezuela luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, el principal de magnitud 7,5 que se sintió en diferentes ciudades de Colombia.

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