El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó este miércoles su disposición de ayudar a Venezuela luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, el principal de magnitud 7,5 que se sintió en diferentes ciudades de Colombia.

“Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”, publicó Galán en su cuenta de X.

El alcalde reiteró que en la capital colombiana están “listos para ayudar” en este momento en el que el país vecino lo necesite.

El sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos informó que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

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El terremoto que sacudió este miércoles 24 de junio a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. (EFE)

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