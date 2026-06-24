El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron una zona en el centro de Venezuela, que se sintieron en distintas regiones del país y dejaron daños materiales aún no cuantificados.

“Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida”, respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino.

Duque, quien describió la situación como “muy dura” para su municipio, considerado una zona sísmica del Área Metropolitana de Caracas, explicó que están concentrados en las “labores de búsqueda, de rescate” en esa localidad, donde aseguró han logrado rescatar a 16 personas.

“Como pueden ver, ambulancias permanentemente, tenemos en este momento más de 150 funcionarios del municipio. Hacemos el llamado, como ya han venido, a otros cuerpos de carácter nacional a que vengan a prestar apoyo porque la situación acá aún sigue siendo de gravedad”, sostuvo.

El funcionario convocó a los habitantes de la zona, en particular del barrio Los Palos Grandes, a trasladarse a las plazas del municipio para esperar las próximas horas, hidratarse o usar los baños.

Según confirmó, además de las dos estructuras que colapsaron “totalmente”, hay varias “muy afectadas”.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

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El terremoto que sacudió este miércoles 24 de junio a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. (EFE)

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