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Un vehículo afectado, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Un vehículo afectado, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron una zona en el centro de Venezuela, que se sintieron en distintas regiones del país y dejaron daños materiales aún no cuantificados.

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