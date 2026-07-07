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Scarlett Goitia carga al bebé de su hermana Eliana García, quien dio a luz después de los dos terremotos, dentro de un refugio en la Escuela Bolivariana 10 de Marzoin Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Scarlett Goitia carga al bebé de su hermana Eliana García, quien dio a luz después de los dos terremotos, dentro de un refugio en la Escuela Bolivariana 10 de Marzoin Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

Los médicos le habían dicho a Eliana García que su primer hijo tendría que nacer por cesárea. Pero cuando las contracciones se adelantaron mientras se resguardaba junto a su familia del violento doble terremoto que sacudió Venezuela, no le quedó más remedio que parir.

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