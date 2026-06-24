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Resumen

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Personas esperan en una parada de bus, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Rayner Peña / EFE)
Personas esperan en una parada de bus, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Rayner Peña / EFE)
/ Rayner Peña
Por Agencia EFE

Miles de personas se aglomeran en la noche de este miércoles en las calles de Caracas luego de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en Venezuela, que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas.

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