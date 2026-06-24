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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una declaración tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país, en Caracas, el 24 de junio de 2026. (EFE/ VTV)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una declaración tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país, en Caracas, el 24 de junio de 2026. (EFE/ VTV)
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Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

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