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Resumen

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La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado por sufrir graves daños tras dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2. (Captura de video).
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado por sufrir graves daños tras dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2. (Captura de video).
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir graves daños tras dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país.

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