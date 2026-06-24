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Resumen

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas en Caracas luego de dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas en Caracas luego de dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron este miércoles a ese país sudamericano y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias “no son buenos”.

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