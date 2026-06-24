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El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, tras salir de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 6 de enero de 2025. Foto: EFE/Ting Shen/Pool
El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, tras salir de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 6 de enero de 2025. Foto: EFE/Ting Shen/Pool
Por Agencia EFE

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó este miércoles que Venezuela necesitará apoyo internacional para afrontar las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron al país y aseguró que el Estado carece de capacidad de respuesta ante la emergencia.

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