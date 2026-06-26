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Resumen

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Un grupo de bomberos valencianos especializados en rescate de personas en zonas de catástrofes junto a tres perros también expertos en las labores de rescate están preparados para volar a Venezuela. Foto: EFE/Raquel Segura
Un grupo de bomberos valencianos especializados en rescate de personas en zonas de catástrofes junto a tres perros también expertos en las labores de rescate están preparados para volar a Venezuela. Foto: EFE/Raquel Segura
Por Agencia EFE

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, trasladó a las autoridades y al pueblo venezolano sus “sinceras condolencias” por los “devastadores” terremotos que sufrió el jueves Venezuela y les ofreció todos los recursos que España tiene disponibles para superar cuanto antes la tragedia.

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